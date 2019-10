Psg, Neymar si ferma ancora

Ancora un infortunio muscolare per Neymar.

L’attaccante brasiliano è stato sottoposto agli accertamenti del caso dopo essere stato costretto a uscire dal campo nell’amichevole che la Seleçao ha disputato contro la Nigeria a Singapore nella giornata di domenica.

Neymar ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, celebrando quindi nel peggiore dei modi la partita numero 100 con il Brasile.

L’assenza dai campi è stimata in un mese, al termine del quale, come riferisce il Psg, il giocatore sarà sottoposto a nuovi esami.

Neymar sarà quindi indisponibile per le prossime partite di Champions e Ligue 1 della squadra di Tuchel, che in Europa si appresta alla doppia sfida contro il Bruges, ma potrebbe dover rinunciare anche all’amichevole del Brasile contro l’Argentina, fissata per il 15 novembre.