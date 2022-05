Psg, Paredes non si nasconde: “Mi piacerebbe giocare al Real Madrid”

Le parole del centrocampista argentino

Accostato all'Inter e alla Juventus, Leandro Paredes , centrocampista argentino del Paris Saint-Germain , sembra avere altre idee per il proprio futuro. Intervistato da TyC Sports, il calciatore, con un passato anche in Italia con le maglie di Chievo, Empoli e Roma, ha confessato di sognare un solo club: il Real Madrid .

DESIDERIO - Incalzato sulle varie ipotesi sul suo futuro, Paredes ha detto: "Qualsiasi giocatore sogna di indossare la maglia del Real. È un club importantissimo, anche se ho molto rispetto per il Psg e sono molto felice a Parigi". Eppure, con un contratto in scadenza nel 2023, lo stesso club potrebbe pensare di cederlo per guadagnare qualcosa e non perderlo a parametro zero. Tra le varie piste, poi, ci sarebbe anche quella di un rientro in Patria: "Mi piacerebbe un giorno tornare al Boca. Quello che deve succedere succederà, bisogna vivere la vita".