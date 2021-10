Psg, Pochettino: “La realtà di Sergio Ramos non è quella del 2014. Su Messi e Mbappé…”

Il tecnico dei parigini parla a 360° dei suoi top player

Criticato e messo subito sotto accusa dopo il primo stop in campionato. Mauricio Pochettino non sta vivendo un momento particolarmente felice a Parigi. Il tecnico del Paris Saint-Germain ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Universo Valdano dove ha avuto modo di affrontare diverse tematiche relative a Sergio Ramos, ma anche a Messi, Neymar e Mbappé.

MOMENTO - Le parole di Pochettino partono da Sergio Ramos, arrivato a Parigi e ancora mai sceso in campo per problemi fisici: "Forse la realtà di Sergio Ramos è diversa da quella del 2014, lo stesso per Messi e Neymar. Questi calciatori sono grandi campioni ma devono abituarsi alla realtà e al momento che vivono. Abbiamo tutti in mente che sono stati i migliori, ma per esserlo ancora devono essere al loro livello. L'obiettivo è quello di trovare la versione migliore di ognuno. L'orchestra deve essere in sintonia", le parole del tecnico argentino riportate anche da Marca.