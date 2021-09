Psg, Rothen stronca Pochettino: “Sbagliato mettere così in campo Messi, Neymar e Mbappé”

Il Psg delude in Champions e arrivano le critiche

Dopo il deludente pareggio in Champions League del Paris Saint-Germain contro il Club Brugge, non sono mancate le critiche al tecnico Mauricio Pochettino. L'argentino è stato messo fortemente discusso per aver mancato la vittoria al debutto in coppa, specialmente considerando il tridente delle meraviglie messo in campo con Mbappé, Neymar e Messi. Jerome Rothen, ex calciatore del proprio dei parigini e anche del Monaco, ai microfoni di RMC Sport, ha commentato cosa non ha funzionato nella serata di Coppa.