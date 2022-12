Psg si fa ricco dopo la finale Mondiale: boom vendita maglie di Messi e Mbappé

Sorride il club parigino grazie alla finalissima del Mondiale.

Redazione ITASportPress

Una finale Mondiale da sogno e che verrà ricordata a lungo, quella andata in scena solamente pochi giorni fa tra Argentina e Francia. Un successo storico per l'Albiceleste che in queste ore ha festeggiato il ritorno a casa con la Coppa in grande stile. Ma c'è anche un altro vincitore oltre alla formazione di Messi. Quale? Il Paris Saint-Germain.

Il motivo è semplice e non è legato solo alla gioia di avere La Pulce in squadra, (e pure Kylian Mbappé), ma riguarda la vendita delle maglie dei due calciatori appena citati. Infatti, secondo L'Equipe, nelle ultime ore sono esplose le vendite delle divise personalizzate con i nomi dei due giocatori. L'aumento pare essere del 200%, con introiti provenienti per il 40% dal mercato americano.

Insomma, la sfida Argentina-Francia, ma anche Messi vs Mbappé, aldilà del risultato sta facendo molto felice il club parigino che, a questo punto, non vede l'ora di godersi di nuovo i due campioni con le sfide in campionato e Champions League.