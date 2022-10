Psg, Verratti pazzo di Messi: “Fa cose che ti fanno innamorare di lui”

Il centrocampista italiano ha commentato il pareggia contro i portoghese e si è soffermato pure sul compagno di squadra: "Giochiamo sempre per vincere, ma il Benfica è una buona squadra con buoni giocatori. Abbiamo sudato un po' nei primi 15 minuti cosa normale in Champions League. Abbiamo avuto delle ottime occasioni nel secondo tempo, ma non siamo riusciti a segnare. Quando non puoi vincere devi evitare i gol subiti e ora vogliamo fare tre punti la prossima settimana".