Psv-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima amichevole del 2022 per il Milan che stasera sarà ospite del Psv. Si giocherà alle ore 18.15 al Philips Stadion di Eindhoven. Tanto turnover dei due allenatori che affinano gli schemi in vista della ripresa dei rispettivi campionati. Per il Milan assenti Ibrahimovic, Florenzi e Maignan. Nel frattempo sarà ancora Tatarusanu a coprire la porta? Sì, resta il vice designato. Ma Mirante, in luce nella seconda amichevole di Dubai contro il Liverpool, è in netta risalita. Pioli in difesa potrebbe dare spazio a Calabria, con Tomori e Kalulu che rifarebbero coppia al centro. Senza Theo si apre il ballottaggio a sinistra: Dest, Ballo-Touré o Pobega? Davanti probabile De Ketelaere prima punta, con Rebic a sinistra (Leao è rientrato soltanto lunedì).