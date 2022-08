PSV-Rangers, le probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 21 per il playoff di ritorno di Champions League.

In campo questa sera, mercoledì 24 agosto 2022 alle 21, PSV-RangersGlasgow per il playoff di ritorno di Champions League che darà ad una delle due squadre l'accesso alla fase ai gironi del torneo più ambito e importante per club in Europa. Si parte dall'esito dell'andata (2-2).

PSV-Rangers, le ultime

Dopo il 2-2 maturato in casa degli scozzesi, si gioca il match di ritorno in Olanda dove i padroni di casa proveranno ad imporsi spinti anche dal proprio pubblico. Le formazioni allenate dagli ex calciatori Van Nistelrooy e Van Bronckhorst si daranno battaglia con lo scopo di qualificarsi ai gironi di Champions League.

Probabili formazioni e dove vederla

PSV-Rangers si giocherà, come anticipato, mercoledì 24 agosto 2022 al 'PSV Stadion' di Eindhoven, in Olanda. Calcio d'inizio fissato alle ore 21. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video: basterà scaricare l'app su smart tv o su console di gioco Xbox e PlayStation, fruibile anche su dispositivi come Roku, Apple Tv, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. L'app di Amazon Prime Video è disponibile anche su Sky Q.

L'app di Amazon Prime Video oltre che dall'app scaricabile su dispositivi con sistema operativo iOS e Android, è raggiungibile anche da browser accedendo al proprio profilo con le credenziali fornite al momento della registrazione sul sito.

Di seguito le probabili formazioni della gara odierna:

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Gutierrez; Saibari, De Jong, Gakpo. All. Van Nistelrooy.

RANGERS (4-3-3): McLaughlin; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Davis, Lawrence; Tillman, Colak, Kent. All. Van Bronckhorst.