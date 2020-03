Puggioni e quel retroscena su Cristiano Ronaldo: “Allo Sporting bel rapporto. Mi chiedeva sempre…”

Christian Puggioni continua la sua lunga carriera da calciatore. Dopo le più note esperienze con Chievo, Sampdoria e Benevento, ecco la proposta del Vis Pesaro che gli ha dato la possibilità di proseguire a fare ciò che più gli riesce meglio: parare.

Ma nella lunghissima vita calcistita del classe 1981, anche una parentesi allo Sporting Lisbona. Negli stessi anni in cui due big del pallone fecere il loro ingresso in prima squadra: Riccardo Quaresma e… Cristiano Ronaldo. Parlando al Corriere dello Sport, Puggioni ha rivelato un curioso aneddoto relativo proprio a CR7.

FEELING – “Nel 2003 feci uno stage allo Sporting Lisbona”, ha raccontato il portiere. “Arrivai proprio quando Cristiano Ronaldo e Quaresma erano appena passati in prima squadra. Eravamo i più giovani, abbiamo fatto gruppo. Cristiano a fine allenamento voleva sempre che restassi in porta per le punizioni. Nacque un bel rapporto tra noi”. Un feeling particolare, come quello nato proprio nell’ultimo periodo anche con i dirigenti del Vis Pesaro: “Quasi non pensavo più di tornare in campo, lo confesso. Poi ho conosciuto il presidente Bosco e ho visto in lui una persona che coltiva un sogno. Portare in alto la Vis. Anche io sono un sognatore e fra noi è scattata la scintilla. Con il presidente e il ds Borozan siamo entrati in sintonia e ho deciso di venire”.