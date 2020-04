Pulisic e il ‘sabato felice’ per combattere il coronavirus: consegne di burritos all’ospedale dove è nato

Una bella iniziativa da parte di Christian Pulisic, calciatore americano del Chelsea. L’esterno offensivo donerà burritos ogni sabato al personale ospedaliero americano del Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center, istituto ospedaliero in cui è nato. Un gesto che, come riportato dal Sun e sottolineato dallo stesso atleta sui social, chiama in causa anche la solidarietà di chiunque vorrà partecipare.

Come si legge dalle sue parole su Instagram, Pulisic spera nell’aiuto di tanti fan in questo momento di emergenza: “Il sabato è sempre stato un giorno felice per me, ed è diventato quel momento in cui potevo giocare al calcio, lo sport che amo. Quindi spero che questa consegna porterà un po ‘di felicità ai nostri supereroi per i prossimi sabati che verranno. Se hai i mezzi per aiutare il tuo ospedale locale in questo momento difficile, ti incoraggio a fare lo stesso. Tutto conta, non importa quanto sia piccolo”. Questa la richiesta e la promessa del giocatore per i prossimi sabato che verranno…