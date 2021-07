Pulisic nella bufera: palleggi e caduta sopra pesce in via d’estinzione

Il giocate del Chelsea nel mirino degli ambientalisti e non solo

Redazione ITASportPress

Christian Pulisic è finito al centro delle polemiche per via di un video pubblicato sul proprio account Instagram e diventato virale sui social che lo ritrae intentato a fae dei palleggi col pallone seduto a bordo di una imbarcazione rimanendo "sopra" un pesce - una cernia gigante - ferma in acqua e, in quel momento, impigliata dall'amo del pescatore.

I FATTI -Pulisic ad un certo punto, mentre cerca di controllare il pallone, perde il controllo e "cade" sopra la cernia che, impaurita, tenta di fuggire nonostante fosse bloccata dalla lenza su cui era applicato l'amo. Se quanto accaduto è stato accolto sul momento da delle riste, l'esatto opposto si può dire di quanto accaduto successivamente sui social.

CRITICHE - Dopo che il calciatore ha reso pubblico il filmato, infatti, un gruppo di volontariato che si batte per porre fine allo sfruttamento eccessivo dell'oceano mondiale - la Blue Planet Society - ha dato inizio ad una serie di messaggi di critica verso il giocatore del Chelsea. Sul proprio account Twitter personale, il gruppo ha criticato aspramente il comportamento del 22enne attaccante: "Abusare di una cernia golia minacciata per un video sui social media è un nuovo minimo". A fare eco a questi messaggi molti altri che non sono rimasti sorpresi positivamente da quanto fatto da Pulisic.

Per quanto riguarda la cernia gigante, spiegamo come essa viva nelle acque tropicali a largo della costa orientale delle Americhe tra Florida, Bahamas e Caraibi e che al momento vi sia un divieto di pesca dell'esemplare perché la riproduzione della specie è in rapido declino.