Pulisic si racconta: “Ho chiesto aiuto ad uno psicologo. Non ci si deve vergognare”

Il calciatore statunitense spiega l'importanza del parlare con qualcuno per sentirsi meglio

Anche Christian Pulisic esce allo scoperto e parla della necessità di stare bene mentalmente, oltre che fisicamente, per svolgere al meglio il proprio lavoro, nel suo caso il calciatore. Il giovane statunitense ora al Chelsea ha parlato, come riporta Marca , in occasione della campagna Mind Charity a proposito di quanto accaduto in queste settimane ad atleti di altri sport come per esempio Naomi Osaka and Simone Biles alle Olimpiadi che hanno dovuto fare i conti con qualche "fragilità mentale" che ne ha compromesso la prestazione sportiva.

PARLARE - "Questo periodo è stato un momento difficile per molte persone, me compreso", ha detto Pulisic senza problemi. "Per me, la cosa più importante è avere un buon sistema di supporto e persone intorno su cui posso sempre contare e con cui posso parlare. Personalmente, vivere da solo in Europa a volte è stato difficile. Avere qualcuno sempre lì con cui parlare è estremamente importante per me, è ciò che mi ha portato in questo periodo. Quando è tutto su di te può sembrare davvero troppo. Personalmente, durante questo periodo, ho contattato un terapista e non è qualcosa di cui nessuno dovrebbe vergognarsi. È qualcosa che può aiutare. Parlare del modo in cui ti senti. A volte solo esprimere come ti senti a qualcun altro può aiutarti così tanto. È qualcosa che ho fatto personalmente e che ho visto fare ad altre persone. Toglierti quel peso dal petto e parlarne è qualcosa che può fare molto". "Lo stesso vale quando parli con i tuoi compagni di squadra e allenati. Prima delle partite può fare bene. Ti senti più libero e ti senti molto meglio".