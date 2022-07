Qatar 2022, ecco il fuorigioco semiautomatico e il sensore nel pallone: le novità

Novità per il Mondial in Qatar 2022 per quanto riguarda l'offside. La Fifa ha ufficializzato che per la rassegna iridata invernale debutterà il nuovo fuorigioco semi-automatico (semi-automated offside). L'obiettivo dichiarato è quello di stabilire la posizione dell’attaccante con una precisione fin qui sconosciuta con le linee che saranno "disegnate" dal computer e non dall’uomo, e in tempi molto più brevi, dai 70 secondi di media oggi a 25.