Qatar 2022, Fifa sceglie 10 giocatori che non hanno mai disputato un Mondiale e che lo meriterebbero: presenti anche tre “italiani”

Tempo di qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Dopo le prime gare, e in attesa di vedere all’opera anche l’Italia, la Fifa ha stilato una curiosa classifica dei 10 calciatori che non hanno ancora preso parte ad un Mondiale ma che lo meriterebbero. Nella graduatoria sono presenti anche tre campioni che militano in Serie A.

Fifa: chi merita di giocare un Mondiale

Sono nominati dalla Fifa dei grandissimi campioni che meriterebbero di prendere parte ad un Mondiale. Si inizia con Pierre-Emerick Aubameyang del Gabon e si legge: “Aubameyang avrebbe potuto scegliere di rappresentare la Francia, l’Italia o la Spagna, ma ha scelto il Gabon a 19 anni perché suo padre una volta li ha capitanati. È stato nominato CAF African Footballer of the Year del 2015 ed è salito sul podio per il premio cinque volte. Ha anche battuto Robert Lewandowski come Giocatore dell’Anno in Bundesliga nel 2015/16, diventando il primo africano a vincere il premio. Inoltre si è classificato come il miglior calciatore e il capocannoniere rispettivamente in Germania e Inghilterra”.



Si passa poi a Gareth Bale del Galles di cui si elogiano le qualità tecniche messe in evidenza con le maglia di Tottenham e Real Madrid oltre che con la propria squadra Nazionale. Presente anche il canadese Atiba Hutchinson che a 38 anni ancora non ha avuto modo di partecipare ad un Mondiale. Con lui viene nominato anche il giovane Alphonso Davies del Bayern Monaco anche se non rientra nei 10 scelti della Fifa.



Si arriva anche al cinese Wu Lei e allo sloveno, e ben più noto, Jan Oblak. Sul portiere dell’Atletico Madrid, la Fifa dice: “Il capitano sloveno, che è arrivato terzo nella corsa come Miglior portiere maschile della FIFA 2020, è da anni uno dei migliori giocatori nella sua posizione. Ha vinto incredibilmente il Trofeo Zamora – assegnato al portiere con il minor numero di gol per partite subite nella Liga – quattro stagioni consecutive”.

Nei 10 nominati, anche Virgil van Dijk dell’Olanda e Wilfried Zaha per la Costa d’Avorio. Ma per concludere passiamo ai tre “italiani”. Sono presenti, infatti, ben tre calciatori che militano nel campionato di Serie A. Parliamo di Goran Pandev, Duvan Zapata e Henrikh Mkhitarya. Merita particolare menzione il macedone del Genoa che la Fifa vorrebbe almeno una volta ad un Mondiale. Il giocatore, però, sembra essere destinato al ritiro dopo l’Europeo di questa estate.