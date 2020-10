Qatar 2022, i diritti tv delle qualificazioni sudamericane sono stati acquistati dal…Como!

Acquisto importante del Como, non sul mercato ma per quanto riguarda i diritti tv! La società lombarda ha acquisito i diritti tv delle partite di qualificazione delle squadre sudamericane ai prossimi mondiali del 2022 che avranno luogo in Qatar. L’emittente del club lombardo, attualmente in Serie C, ha infatti acquisito in esclusiva per l’Italia i diritti per il CONMEBOL World Cup 2022 Qualifying Tournament. Como Tv, arrivata ad inizio 2020, è la piattaforma OTT ufficiale dello storico club di calcio Como 1907. I contenuti saranno visibili sulla piattaforma in maniera gratuita. Dunque se vorrete vedere i match di Brasile, Argentina o Uruguay sapete come fare!

COLPO DEL COMO

“Como Tv è felice di aver raggiunto questo accordo per una delle più prestigiose competizioni internazionali. I calciatori sudamericani hanno un ruolo chiave nel rendere il calcio italiano uno dei più importanti a livello mondiale. Con l’acquisizione di questi diritti possiamo offrire un contenuto dall’altissimo valore tecnico per tutti gli appassionati di calcio e veicolare engagement verso il nostro Club” . Queste le parole di Michael Gandler, CEO di Como 1907.