Qatar 2022, la partita inaugurale sarà Senegal-Olanda

Cambio di programma per la prima partita del Mondiale

Novità per la gara d'esordio del Mondiale in Qatar 2022. Cambia il programma con Senegal-Olanda che aprirà le danze al posto del Qatar. La formazione del Paese ospitante, solitamente, aveva l'onore di giocare il primo match del torneo ma, in questo caso, la Fifa ha reso nota la modifica.