Qatar 2022, l’ambasciatore: “Omosessualità è un danno psichico”

Il Mondiale in Qatar 2022 continua a far parlare nonostante non sia ancora iniziato. Ovviamente, a far discutere sono tutte le questione che non hanno nulla a che vedere con aspetti calcistici. Nella bufera, in queste ore, Khalid Salman, ambasciatore della rassegna iridata, che in un'intervista all'emittente televisiva tedesca "Zdf" ha parlato del tema dell'omosessualità con termini che hanno costretto ad interrompere le operazioni da parte del comitato organizzativo della kermesse.