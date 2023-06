Quagliarella: “Ringrazio nuova proprietà per aver salvato la Samp. Sono a disposizione”

Momento di forte emozione al Maradona dopo la gara tra Napoli e Sampdoria con Fabio Quagliarella che è stato salutato anche dal suo ex pubblico con una grande standing ovation. Proprio l'attaccante, il cui futuro resta in bilico in vista della prossima stagione, ha parlato a DAZN spiegando la sua posizione-

"Mi dispiace che la gente mi veda solo piangere, non sono questo. Ho provato emozioni fortissime. Mi ero ripromesso di non piangere, ma le emozioni hanno preso il sopravvento", ha detto Quagliarella. "Lo striscione è stato bellissimo, ringrazio di cuore i tifosi. Anche durante il riscaldamento non riuscivo a trattenermi, ma non voglio piangere sempre".