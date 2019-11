Qualificazioni Euro 2020: manita Spagna, poker per la Svizzera

Non c’è solo l’Italia che demolisce l’Armenia. La Spagna continua a impressionare, travolgendo la Romania 5-0. La Bosnia si riscatta con un netto 3-0 sul Liechtenstein. Poker della Svizzera a Gibilterra. Ecco tutti i risultati delle gare valide per le qualificazioni a Euro 2020 giocate in serata:

Gruppo D

Gibilterra-Svizzera 1-4

Irlanda-Danimarca 1-1



Classifica

Svizzera 17

Danimarca 16

Irlanda 13

Georgia 8

Gibilterra 0

Gruppo F

Malta-Norvegia 1-2

Spagna-Romania 5-0

Svezia-Isole Faroe 3-0



Classifica

Spagna 26

Svezia 21

Norvegia 17

Romania 14

Faer Oer 3

Malta 3

Gruppo J

Grecia-Finlandia 2-1

Italia-Armenia 9-1

Liechtenstein-Bosnia 0-3

Classifica

Italia 30

Finlandia 18

Grecia 14

Bosnia 13

Armenia 10

Leichtenstein 2