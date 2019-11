Qualificazioni Euro 2020: settebello Spagna, Finlandia nella storia

La vittoria dell’Italia in casa alla Bosnia non è l’unico risultato serale. La Finlandia vince e si qualifica. Si impongono anche Danimarca e Svizzera, che allungano di misura sull’Irlanda in un Gruppo D più incerto che mai. La Spagna demolisce Malta 7-0.

Danimarca-Gibilterra 6-0

Svizzera-Georgia 1-0

Gruppo D

Danimarca 15

Svizzera 14

Irlanda 12

Georgia 8

Gibilterra 0

Romania-Svezia 0-2

Spagna-Malta 7-0

Gruppo F

Spagna 23

Svezia 18

Romania 14

Norvegia 14

Far Oer 3

Malta 3

Bosnia-Italia 0-3

Armenia-Grecia 0-1

Finlandia-Liechtenstein 3-0

Gruppo J

Italia 27

Finlandia 18

Grecia 11

Armenia 10

Bosnia 10

Liechtenstein 2