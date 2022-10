Qualificazioni Euro 2024: Italia con Inghilterra, Ucraina, Macedonia e Malta. I gironi

A partire dalle 12 è andato in scena il sorteggio dei gironi di qualificazione ad Euro 2024 , il prossimo Europeo . L' Italia , campione in carica, era testa di serie e ha pescato nel proprio raggruppamento .

Come detto, grazie alla vittoria del passato torneo e grazie all’accesso alle finali di Nations League - con Croazia, Olanda e Spagna - la Nazionale di Roberto Mancini è stata inserita in prima fascia e sarà in uno dei sette gironi da cinque squadre (gli altri sono da sei), saltando così il turno di qualificazione.