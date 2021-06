Qualificazioni Qatar 2022, Godin furioso contro Var per gol annullato a Uruguay

Il difensore della Celeste furibondo per un gol annullato ai suoi

Finiti i campionati Nazionali, ecco che tra Europei e qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 le partite non mancano. Da una parte l'Argentina di Messi che ha pareggiato contro il Cile, dall'altra l'Uruguay di Diego Godin che non è andato oltre lo 0-0 contro il Paraguay. Un risultato che non è andato giù al centrale del Cagliari che sui social ha mostrato tutta la sua incredulità per una rete annullata dopo il consulto VAR.

Godin furioso dopo gol annullato

"Vergogna CONMEBOL", tanto basta a Godin per far capire la rabbia dopo il pareggio senza reti del suo Uruguay contro il Paraguay. Anzi, per la verità un gol c'era stato ma è stato cancellato con l'intervento della tecnologia. Un episodio che lo stesso centrale difensivo, nonché capitano della Celeste, ha voluto sottolineare con diversi filmati in cui si vede, chiaramente, la posizione di partenza dei suoi compagni di squadra autori dell'azione.

L'iniziale posizione di fuorigioco di un calciatore dell'Uruguay viene punita nonostante la palla non fosse indirizzata a lui. Un fatto che Godin fa fatica ad accettare e che con tanto di "tag" su Twitter alla CONMEBOL richiede una spiegazione. Il difensore del Cagliari sa bene quanto fosse importante questa sfida di qualificazione a Qatar 2022. Ora la sua squadra è al quinto posto nel girone con la nazionale brasiliana in testa, seguita dall'Argentina e dall'Ecuador. Proprio il Paraguay resta davanti all'Uruguay per differenza reti. Solo le prime quattro si qualificano direttamente al Mondiale.