Quando la rivalità diventa sfottò: da Di Maria-Barcellona a PSG-Haaland

Lo sport è fatto di duelli. Eppure ci sono rivalità destinate a entrare nella storia per la durezza dei confronti e per gli scherni. Proprio gli sfottò hanno animato a più riprese il mondo del calcio, conferendo ulteriore pathos alla partita e dividendo gli appassionati. L’ultimo episodio riguarda l’esultanza dei giocatori del Paris Saint-Germain al termine del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Borussia Dortmund. Una presa in giro chiara nei confronti di quell’Erling Haaland che li aveva beffati all’andata. Esistono precedenti interessanti di sfottò tra calciatori.

