‘Quelli che il calcio’ chiude definitivamente. Il post triste di Mia Ceran

Mia Ceran: "è stata una bellissima avventura!" Quelli che il calcio chiude non va più in onda!

Si abbassa definitivamente il sipario sulla trasmissione Quelli che il Calcio. La fortunata trasmissione di Rai 2 che ha avuto un buon numero di spettatori prima dell'arrivo del calcio spezzatino di Serie A, è stata snaturata e in questa brevissima stagione è diventata: Quelli che il lunedì novità in prima serata sempre sul secondo canale Rai. Ma i vertici della tv di Stato, dopo i primi bassissimi ascolti TV hanno cancellato il programma. Questo il post della conduttrice Mia Ceran arrivato dopo un giorno, infatti giovedì 2 dicembre su Raidue in prima serata è andata in onda l'ultima puntata di questo programma storico che ha subito molto con l'avvento di internet, dato ormai le tante offerte per vedere tutta la Serie A .

"Per i saluti ci siamo messi la prima cosa che abbiamo trovato nell’armadio. È stato un gran bel viaggio. Mi mancheranno coloro con cui ho lavorato ad un progetto ambizioso e complesso, professionisti appassionati che spero di ritrovare presto sul mio cammino. La citazione giusta per il momento l’ha trovata uno dei professionisti di cui sopra, @starkje: “Every new beginning comes from some other beginning’s end”.