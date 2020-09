Rabiot ci crede: “La Juventus con Pirlo sul tetto d’Europa”

Direttamente dal ritiro della Nazionale francese, Adrien Rabiot parla apertamente di Juventus e del neo mister Andrea Pirlo. Il centrocampista, tornato a vestire la maglia della Francia dopo tanto tempo, si è concentrato sul suo finale di stagione e sulle ambizioni future del club.

Rabiot: “Spero che Pirlo ci porti sul tetto d’Europa”

“Ho avuto modo di lavorare solo una settimana con il nuovo allenatore, ma da quel che ho visto si capisce subito che è stato un grande giocatore”, ha detto Rabiot. “I principi di gioco che vuole attuare sono adatti alle mie caratteristiche e penso sia solo un vantaggio avere uno come Pirlo, per tutti noi ma soprattutto per i centrocampisti. È davvero il massimo essere allenati da uno come lui. Si vede che ha giocato nella Juve, il suo staff è composto da molti ex giocatori ed è più giovane rispetto a quello di Sarri. Mi auguro davvero che funzioni e spero che Pirlo ci porti sul tetto d’Europa“.

E sulla passata annata: “All’inizio ho avuto qualche difficoltà, ma adesso sono ottimista.Mi piace la concorrenza e mi sono battuto per guadagnarmi un posto tra i titolari e me lo sono tenuto stretto, pensando appunto che, giocando in un grande club, possono aprirsi anche le porte della Nazionale. Sono soddisfatto di come è andata perché alla fine mi son ripreso. Lo dimostra anche il gol al Milan. Una rete così la fai solo se stai bene fisicamente e mentalmente”.

