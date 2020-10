Rabiot ci crede: “Nazionale? Nessun rimpianto per non esserci stato in passato ma ora voglio Europeo”

Un inizio in salita con la Juventus, poi una seconda parte di stagione – nello scorso campionato – decisamente positiva che gli è valsa la titolarità in bianconero ma soprattutto il ritorno in Nazionale con la Francia. Adrien Rabiot ci ha preso gusto e adesso punta in alto con grande ambizione.

Rabiot: obiettivo Europeo

Dopo due anni di assenze, il centrocampista francese è tornato a giocare in Nazionale con la squadra del ct Deschamps. Parlando a Telefoot, Rabiot ha commentato come le sue aspettative per il futuro siano davvero alte con l’intenzione di confermare le sue qualità e lo stato di forma anche per le prossime grandi competizioni: “Sinceramente non ho rimpianti per aver passato due anni e mezzo lontano dalla nazionale”, ha detto il centrocampista. “Adesso sono andato oltre quello che è accaduto, l’importante è il presente e soprattutto il futuro. Per il momento l’obiettivo è essere ricordato ad ogni incontro per aver fatto bene. A lungo termine, ovviamente, l’obiettivo è essere nel gruppo che giocherà l’Europeo”.