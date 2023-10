Rabiot esce allo scoperto: “Pallone d’Oro? Se lo giocano in due… No a Messi”

I giorni passano e la data d'assegnazione del Pallone d'Oro 2023 è sempre più vicina. Ad esprimersi sull'ambito premio individuale è stato il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, che in passato non ha fatto mancare il proprio dissenso riguardo la sua assenza dalle nomination. In ogni caso, il bianconero ha espresso la preferenza per quello che potrebbe esserne IL vincitore escludendo, di fatto, Lionel Messi.