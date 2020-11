Rabiot ha convinto tutti, l’ex allenatore: “Mostruoso a livello atletico e ha superato anche le critiche”

Adrien Rabiot ha conquistato davvero tutti. Dopo aver superato le difficoltà di ambientamento in Italia con la maglia della Juventus, il centrocampista francese sta spiccando il volo tanto da aver riconquistato anche la maglia della Nazionale francese. Ad esaltare le doti del giocatore è stato a L’Equipe, il suo ex allenatore ai tempi del Tolosa Alain Casanova.

Rabiot: un mostro di atletismo

“Ha una personalità straordinaria. Conoscevamo il suo potenziale, ora è un giocatore maturo e con fiducia”, ha detto Casanova che ha visto da vicino Rabiot nel periodo in cui il giocatore vestiva la maglia del Tolosa. “L’ho trovato mostruoso a livello atletico, più forte in termini di potenza. È costante nel corso della partita. È stato capace di andare oltre le critiche e sa adattarsi anche a sinistra. Qualcuno di così intelligente e tecnicamente affidabile si sa sempre adattare. In posizione difensiva è stato grandioso, come lo era Matuidi”.