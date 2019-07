Rabiot: “Ho scelto la Juventus per migliorare. Le mie qualità sono…”

Insieme a Ramsey è il grande colpo a centrocampo della Juventus che cerca di alzare il livello della qualità della mediana a disposizione di Sarri. Adrien Rabiot ha lasciato il Psg con qualche turbolenza di troppo, essendo finito anche fuori rosa negli ultimi mesi, ma ora il francese è concentrato totalmente sulla nuova avventura come lui stesso ha spiegato ai microfoni di JTV: “Sono davvero molto contento di essere qui. La Juventus è un grande club, con grande prestigio e storia che ha tanti tifosi in giro per il mondo e rappresenta tanto per molto persone. Sono venuto qui perchè migliorarmi e portare la mia carriera ad un livello superiore e credo che questo sia il posto migliore in cui farlo e giocare insieme ad eccellenti giocatori sarà speciale per il mio sviluppo e per continuare ad imparare”.

Rabiot ha anche svelato con chi ha parlato prima di accettare il bianconero e ha ribadito quanto detto nella sua conferenza stampa di presentazione: “Ho parlato con tante persone, incluso Buffon che conosce bene il club, l’ho ringraziato con un messaggio per i complimenti che mi ha fatto e lui mi ha risposto dicendo che è facile dirlo perchè è la verità. Il mio piede preferito? Sono mancino. Mi piace fare un po’ di tutto, ma se dovessi descrivermi direi che sono un giocatore offensivo a cui piace però anche difendere oltre che attaccare: un giocatore box-to-box”. Il centrocampista francese ha parlato, infine, di quella che sarà la prima volta nel suo nuovo stadio: “Immagino la mia emozione e di trovare una grande atmosfera. Non vedo l’ora di iniziare a giocare, spero che insieme ci divertiremo. Grazie a tutti”.