Rabiot infortunato lascia ritiro Francia. E sul futuro…

Il media transalpino spiega che il centrocampista della Juventus si è fatto male al polpaccio e questo gli impedirà di essere a disposizione della Francia per le prossime sfide. Al suo posto è stato già chiamato Kamara con il ct Deschamps che, per le partite contro Gibilterra e Grecia valide per le qualificazioni a Euro 2024, non potrà contare sul giocatore bianconero reduce da una buonissima annata, al netto dei risultati poco positivi della sua squadra.