Rabiot, l’agente: “Nessuna offerta di rinnovo da parte del Psg. La Juventus? Siamo superstiziosi, per ora meglio non parlare…”

E’ uno dei nomi più caldi sul mercato, quello di Adrien Rabiot. Il giocatore, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, può contare sull’interesse di alcune delle maggiori big europee, compresa la Juventus di Maurizio Sarri. E del futuro del centrocampista, ai microfoni di RTL, ha parlato la madre nonché agente del calciatore.

PSG – “Non c’è stata alcuna proposta di rinnovo da parte del Psg, quelle che si leggono nelle ultime ore sono solamente falsità. Non è vero che Adrien non si è presentato ad un appuntamento con Leonardo o che ha ricevuto un’offerta per prolungare il contratto rifiutandola. Con Leonardo non ho avuto alcun colloquio: ci siamo sentiti solamente una volta al telefono, dopo il suo ritorno”.

JUVENTUS – “Nel calcio siamo tutti superstiziosi: meglio parlare il meno possibile, fino a quando non viene fatto tutto…”