Rabiot, l’ex allenatore: “Lo conosco. Sta valutando di andare in Premier League”

Il contratto del centrocampista è in scadenza con la Juventus.

Redazione ITASportPress

L'ex allenatore di Adrien Rabiot ai tempi del Tolosa, Alain Casanova, ha parlato a TuttoJuve del futuro del centrocampista in scadenza a fine stagione con la Juventus. Secondo l'ex mister del francese, il giocatore potrebbe non prolungare la sua esperienza in bianconero e, anzi, avrebbe bene in mente la sua futura destinazione.

"Ha disputato un'ottima Coppa del Mondo e si sta confermando su questi livelli, la seconda parte di stagione che sta giocando con la Juventus è davvero notevole. Ho sempre pensato che avesse il potenziale per diventare uno dei migliori centrocampisti del mondo, è un ragazzo forte tecnicamente in grado di far bene in ogni zona di campo, bravissimo nel recupero palla e capace di segnare tanti gol. Ha trovato un allenatore che crede fortemente in lui, questo mi rende felice", ha detto l'ex mister di Rabiot.

Sul suo futuro e il rinnovo con la Juventus: "Se fossi l'allenatore della Juventus non vorrei mai privarmi di un giocatore di tale livello, così decisivo, talentuoso, molto bravo a fare gol e assist con una certa continuità. Lo vorrei assolutamente tenere. E merita il rinnovo. Penso che rinnovare Adrien per i bianconeri sarebbe un grosso vantaggio in vista della prossima stagione. Onestamente, non so se rinnoverà il contratto con la Juventus. Per come lo conosco, penso che stia valutando l'opportunità di andare a giocare in Premier League".