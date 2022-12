Rabiot: “Mi piacerebbe giocare in Inghilterra. Soddisfatto del percorso con la Juve”

Adrien Rabiot sarà impegnato sabato con la Francia nel quarto di finale contro l’ Inghilterra . Il centrocampista della Juventus ha parlato in conferenza stampa, dichiarando la voglia di giocare in Premier League. Queste le sue parole:

”L'Inghilterra a 13 anni è stata un'ottima esperienzaanche se ho fatto a malapena un anno. Mi è piaciuta molto l'atmosfera lì, è qualcosa di diverso dalla Francia o dall'Italia. Mi piacerebbe giocare lì nella mia carriera, l'ho sempre detto. Gioco bene alla Juventus da diversi mesi e sono soddisfatto di quello che faccio qui dall'inizio della competizione. Da quando sono alla Juventus ho lavorato molto fisicamente e questo mi permette di non perdere ritmo durante un'intera partita, è quello che mi ha fatto evolvere, non avere più buchi. Inghilterra? Hanno molto talento sulle corsie, terzini che attaccano, un centrocampista che si proietta, molte somiglianze con la Francia. Ma abbiamo i mezzi per impensierirli e ciò che può fare la differenza sono i calci. Non dobbiamo commettere gli stessi errori commessi contro la Danimarca”.