Rabiot: “Rinnovo con la Juventus? Mie prestazioni mi aiutano per andare altrove o…”

"Se resterò alla Juve? Non lo so ancora e non è il momento di parlarne", ha detto il centrocampista in modo molto diretto. "Le mie prestazioni? Aver iniziato con un gol e un assist il Mondiale è come un sogno. Sono contento per me e anche per aver aiutato Olivier a eguagliare il record di goal di Thierry Henry". Ancora sulla possibilità di rinnovo col club. "Senza dubbio queste prestazioni mi aiutano per andare altrove, ma anche per parlare con la Juve. Ad ogni modo adesso il mio focus è sul Mondiale", il commento di Rabiot.