Rabiot torna in Nazionale, Deschamps: “Non prendo decisioni drastiche”

A volte ritornano. Adrien Rabiot e la Francia si ritrovano a distanza di due anni. Il centrocampista torna in Nazionale a distanza di due anni, dalla clamorosa decisione di non accettare la convocazione con riserva prima del Mondiale 2018. Lo strappo sembra essere finito nel dimenticatoio e per il Commissario Tecnico Didier Deschamps è una notizia importantissima.

RIPENSAMENTO

Lo stesso Deschamps ha spiegato le motivazioni di questa convocazione in conferenza stampa: “Abbiamo continuato a seguirlo, è tornato ad un ottimo livello. E’ successo quello che è successo, non possiamo tornare indietro. A me non piace mai prendere decisioni radicali. E’ rimasto selezionabile e ho deciso di richiamarlo. Non ci ho parlato, di solito non avviso mai i giocatori prima di convocarli. Penso che sarà qui lunedì naturalmente, poi avrò modo di confrontarmi con lui”.