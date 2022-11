Rabiot: “Ultimo anno di contratto con la Juventus. Mondiale un’opportunità per il futuro”

Adrien Rabiot , centrocampista della Juventus e della Francia , ha parlato dal ritiro della Nazionale che sta preparando il Mondiale in Qatar 2022. I calciatore, intervenuto in conferenza stampa, ha sottolineato come questa rassegna iridata possa essere per lui un'opportunità in vista del futuro "spaventando" anche i sostenitori bianconeri in merito alla permanenza a Torino.

REBUS - "Aver mancato il Mondiale 2018 è stata una grande delusione, ho lavorato tanto per esserci in questo ma non è una rivincita", ha esordito Rabiot. "La colgo come un'occasione per potermi esprimere, ho la chance di essere titolare in una competizione simile... Non so se sia la svolta, ma sono all'ultimo anno di contratto con la Juventus e può aiutarmi per il futuro". Staremo a vedere quindi se il francese darà seguito alle buone prestazioni viste fin qui nel club anche al Mondiale e soprattutto se con le sue giocate si guadagnerà il rinnovo o una chiamata importante altrove.