Radu e l’errore in Bologna-Inter: “Ero a terra ma Handanovic mi ha detto…”

Torna a parlare Ionut Radu , portiere rumeno ex Inter , ora alla Cremonese . L'estremo difensore, protagonista in negativo di un errore decisivo nella scorsa stagione contro il Bologna con la maglia nerazzurra, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e si è soffermato su quel giorno ma anche sul futuro.

Sull'errore in Bologna-Inter: "Quel giorno ero a terra, ma ricordo bene le parole di Handanovic, aveva ragione. Bisogna alzarsi e lavorare più duramente", ha detto Radu che non dimentica l'Inter e vede ancora la sua ex squadra tra le favorite per lo scudetto: "Tricolore all'Inter? Glielo auguro e resta tra le favorite".