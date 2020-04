Rafa Marquez sogna il ritorno in Europa: “Pronto per un nuovo incarico. Ho tanti amici e se arriva la proposta…”

Dopo essersi ritirato dal calcio giocato, Rafael Marquez ha assunto l’incarico di presidente dell’Atlas, club messicano, fino allo scorso anno. L’ex difensore, storico anche del Monaco e del Barcellona, con un passato anche al Verona, pare intenzionato ad una nuova avventura. Questa volta lontano dalle sue origini e più vicina al ‘calcio che conta’.

Parlando a Fox Sports, il messicano si è detto pronto a tornare in Europa dove spera di avere un’occasione per mettersi in gioco in un ruolo dirigenziale: “Sono molto contento della mia carriera di calciatore professionista e di tutto ciò che sono riuscito a raggiungere. In questo momento mi sto godendo il mio tempo libero dopo aver lasciato il lavoro all’Atlas, ma devo ammettere che mi piaceva essere il presidente anche se è stato per poco tempo. Non avevo esperienza, ma mi sto preparando adesso”. Una preparazione atta al prossimo incarico: “Vorrei fare un altro lavoro legato al calcio, ma deve essere con una squadra europea. So di poter trovare un incarico in Europa perché ho ottimi amici fin da quando giocavo. L’Europa ha il calcio migliore in tutto il mondo, quindi se c’è un’opportunità, la prenderò sicuramente”, ha concluso Rafa Marquez.