Raffaella Fico e la ‘frequentazione’ con Cristiano Ronaldo: “Non sapevo chi fosse. Con me è stato gentile…”

Raffaella Fico si racconta e parla a Tiki Taka della breve parentesi amorosa avuta in passato addirittura con Cristiano Ronaldo. L’ex compagna di Mario Balotelli ha raccontato, ospite del noto programma Mediaset, i momenti in cui ha conosciuto l’asso portoghese e il rapporto avuto con lui.

Raffaella Fico e il racconto su Cristiano Ronaldo

Incalzata dal presentatore Piero Chiambretti, la Fico ha raccontato il periodo della frequentazione con Cristiano Ronaldo: “È stato gentile, mi ha corteggiata”, ha spiegato la donna. “All’epoca non sapevo nemmeno chi fosse, io ero una ragazzina di ventuno anni”, ha confidato la nota soubrette. “Io al posto di Georgina Rodriguez adesso? Sinceramente non l’ho mai pensato, non è una cosa che mi affascina”.

Attualmente la Fico, mamma della figlia di Balotelli, è attualmente single dopo la storia avuta con l’imprenditore Giulio Fratini.