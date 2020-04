Rafinha: “Il calcio potrà tornare solo dopo aver trovato il vaccino”

L’emergenza coronavirus ha decretato lo stop a tutti i campionati di calcio. Le varie federazioni lavorano per ipotizzare le date per la ripresa, ma c’è chi, come il centrocampista del Barcellona, ora in prestito al Celta Vigo, Rafinha Alcantara, conosciuto meglio solo come Rafinha, pensa che non si debba tornare in campo in questo momento.

Parlando a Cadena Cope, l’ex centrocampista con un passato anche all’Inter, non ha fatto giri di parole e ha spiegato il suo pensiero: “Mi sembra che il calcio possa tornare solo dopo aver trovato un vaccino per il coronavirus”, ha detto Rafinha. “Dopotutto, se un giocatore di calcio viene trovato positivo una volta ripreso, cosa accadrà? Questo avrebbe ripercussioni su tutte le altre squadre e quindi sul campionato nel suo complesso”.

ANCHE STAM ATTENDE IL VACCINO PER IL COVID-19