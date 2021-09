Rai, arriva a 90° minuto come opinionista Lele Adani

Lo ha rivelato il settimanale Sorrisi e Canzoni

Chiusa con una coda di polemiche l'esperienza a Sky, Lele Adani torna in tv nel ruolo di opinionista. Secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni infatti, è pronto un nuovo ruolo per l’ex difensore di Fiorentina e Inter che entra nel mondo Rai in qualità di opinionista di 90° minuto, andando ad affiancare il conduttore Marco Lollobrigida già da domenica 26 settembre o, al più tardi, da domenica 3 ottobre nella storica trasmissione della tv pubblica dedicata agli highlights del calcio.