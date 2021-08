Rai, Paola Ferrari: “Ho deciso di smettere”

La giornalista della Rai lascerà dopo i Mondiali del Qatar

Sempre più donne commentano e parlano di calcio in tv. Una delle più competenti è Katia Serra che con la sua preparazione ha commentato dal punto di vista tecnico-tattico la finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra. Oggi ha annunciato l'addio al calcio parlato e raccontato la giornalista Paola Ferrari. In un’intervista a Italia Oggi, la conduttrice di programmi calcistici alla Rai ha dichiarato che lascerà l’emittente dopo i Mondiali di Qatar 2022. «Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano» ha dichiarato Ferrari. Nel frattempo, però, continuerà il lavoro con gli Azzurri, il 2 settembre a Firenze e poi, tre giorni dopo, a Basilea. Rimane in sospeso, in ogni caso, la questione di Novantesimo Minuto o la Domenica Sportiva: «Si tratta ancora con la Lega Serie A sull’acquisto dei diritti in chiaro per quelle trasmissioni. Non credo riusciremo a strappare qualcosa al sabato. Ma non so».