Raiola all’attacco: “La Fifa come un dittatore, il calcio ha bisogno di altro”

Mino Raiola torna a tuonare contro la Fifa. L’agente ha criticato il massimo organo del calcio da presidente del Football Agents Forum: “La Fifa è come un dittatore comunista che dice alla gente cosa deve fare in ogni momento. La gente ha già capito di cosa si tratta. L’opposizione è frontale e trasparente. Stiamo lavorando con l’associazione svizzera perché vogliamo combatterla da qui, dalla Svizzera, dove si trova la Fifa. Per quanto ci riguarda, stiamo cercando un modo di lavorare più trasparente e se la Fifa vuole farlo, perfetto. Deve mettere le cose in chiaro, far valere i nostri diritti e inizieremo a parlare. La Fifa dice solo che decide. È ridicolo. Gli agenti sostengono che è necessario un cambiamento, una diversa linea di azione. Il calcio ha bisogno di un secondo sistema. La Fifa oggi vuole essere tutto: il governo, la parte commerciale, la parte legale. Questo è assolutamente impossibile”.