Intervenuto ai microfoni di Sky, Mino Raiola ha parlato anche del futuro di Mario Balotelli oltre che di quello di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. Il noto agente ha difeso il suo assistito reduce da una stagione complicata al Brescia.

Raiola: “Balotelli non è finito. Ha offerte anche in Italia”

“A Brescia ha iniziato bene, poi c’è stata un’incomprensione fra lui e Cellino”, ha commentato Raiola. “E mi ci metto in mezzo anche io perché abbiamo scelto la strada del silenzio. Il mondo intero ha un’opinione di Mario, ma bisogna cambiarla coi fatti. Il Covid-19 in tal senso non ci ha aiutato”. “Quale il futuro di Balotelli? Stiamo parlando con diverse squadre per ripartire. Non è un giocatore finito, in Italia ha ancora mercato stiamo parlando con due o tre squadre ma ci sono soluzioni anche all’estero”.

