Raiola: “Pogba non potrà mai andare al Bayern per un motivo”

Redazione ITASportPress

Il noto procuratore di diversi grandi calciatori, Mino Raiola, in una lunga intervista esclusiva a Sport1, ha parlato di diversi temi, tra questi i suoi assistiti Haaland e Pogba oltre che anche della FIFA e della situazione del calcio moderno.

ASSISTITI - Sul contratto in scadenza di uno dei suoi assistiti, Pogba: “Penso sia impossibile un suo trasferimento in Germania, perché la mentalità tedesca è diversa. Non possono e non vogliono pagare questi stipendi così alti. L'unico club tedesco che potrebbe farlo è il Bayern Monaco ma nemmeno loro possono arrivare allo stipendio di Paul. I tedeschi sono in fondo alla piramide salariale internazionale. Il calcio tedesco è molto sano e sta andando bene. Non corrono grandi rischi e penso che sia una buona cosa”.

HAALAND - Su Haaland invece: “Quando vedi la passione delle persone a Dortmund, è fantastico. Tutti i giocatori adorano questo muro giallo, compreso Erling. È venuto perché voleva giocare davanti a questa curva. Sarebbe stato molto più facile e forse anche meglio per il Dortmund vendere Erling in estate. Ma hanno detto di no per motivi calcistici e questo merita il mio massimo rispetto. È uno che vuole crescere, che cerca nuove sfide. E naturalmente è anche una questione di alternative. Si cambia solo quando si ha un'alternativa migliore. Un giocatore come Haaland non so se può scegliere il club dove andare. Dobbiamo vedere. Sarà un'estate molto strana. Giochiamo a calcio per un mese e mezzo, poi tutto si ferma e andiamo in Qatar per il Mondiale. Sarà tutto un po’ particolare. In inverno ci siederemo con il club e discuteremo del futuro di Haaland. Diremo al club le nostre idee e il Dortmund ci dirà le sue intenzioni ma nessuna decisione verrà presa questo inverno”.

I MIEI ASSISTITI - Sul numero di assistiti: “Non so quanti sono. Non faccio contratti. Con me c'è solo una stretta di mano. I giocatori sono tutti liberi. Non voglio che nessuno senta di dover stare con me. Ad esempio, la FIFA vuole che abbiamo due contratti annuali tra giocatori e agenti. Sono stato il primo a dire di no. Non firmi con il tuo medico per due anni per ottenere il suo aiuto”. Sul migliore campionato per i suoi giocatori: “Faccio affari dove è meglio per i miei giocatori in quel momento. Non è sempre questione di soldi, ma di ciò che è meglio per il mio giocatore in questione. A quel tempo ho portato Marcus Thuram da Guingamp a Gladbach. E'cresciuto molto lì. In estate, la strada per lui era chiara per trasferirsi all'estero. Normalmente lo avremmo portato all'Inter. Tutto era già chiaro fino a quando non si è infortunato. Ora è pronto per tutti i principali club sia in Inghilterra, Germania, Italia o Francia. Ma ora può scegliere”.

FIFA - Sul TFF (The Football Forum) fondato insieme al consigliere tedesco Roger Wittmann, al portoghese Jorge Mendes e all'inglese Jonathan Barnett per ‘combattere’ la FIFA: “Abbiamo sviluppato questa idea tre anni fa. Tutti conoscono la mia opinione sulla FIFA. Non abbiamo bisogno di loro in Europa. Il 97% del reddito nel calcio proviene dall'Europa. Non so perché cediamo la nostra autorità a gente come la FIFA. Ecco perché abbiamo fondato il TFF. Vogliamo creare un nuovo sistema calcio. In questo sistema, club, giocatori e agenti operano insieme sotto la UEFA. La FIFA vuole distrarci dai loro problemi. Non hanno idee. Un Mondiale ogni due anni, che assurdità. La FIFA riguarda il potere e il flusso di denaro in modo che possano ottenere qualcosa per se stessi. Mendes, Barnett, Wittmann ed io ci siamo riuniti per essere i migliori consulenti sul mercato. Abbiamo una responsabilità per i nostri giocatori e anche per i piccoli agenti. Non si tratta di me. Ho guadagnato abbastanza soldi per me e la mia famiglia. Non ho bisogno di soldi, mi interessa solo la giustizia. Perché dobbiamo chiedere il permesso alla FIFA quando un giocatore del Bayern Monaco va al Real Madrid? La FIFA è un vecchio sistema coloniale. 200 anni fa sarebbe stato opportuno, ma ora no. Dobbiamo rendere il calcio più onesto per i tifosi e per i giocatori. Non possono esserci trasferimenti senza di noi. I club hanno bisogno degli agenti”.

PREMI INDIVIDUALI E FAMIGLIA - Sul Pallone d’Oro di quest’anno: “Lewandowski avrebbe dovuto vincere. Anche Zlatan avrebbe dovuto vincerne uno. La qualità non sempre prevale in questa democrazia. Emozioni e sentimenti giocano un ruolo nella scelta”. Sul premio di Tuttosport come miglior agente del mondo: “Non mi interessa. Non credo che nessuno tranne i miei giocatori possa giudicare se sono davvero il migliore. So da Erling che vuole davvero vincere il Pallone d'Oro. Ma gli dico sempre: Erl, cerca di dare sempre il massimo”. Sul lavoro dei suoi figli, Raiola ha concluso: “Dovrebbero fare quello che vogliono. Spero che siano solo felici, questo è l'importante. Ho lasciato il college dopo due anni perché stavo facendo affari. In realtà, ho sempre voluto essere un avvocato. Ma preferivo lavorare e pensavo che studiare fosse una perdita di tempo. Forse oggi sarei ancora più bravo se avessi finito gli studi. Ai miei figli dico sempre: finite gli studi e poi fate quello che volete. Confucio una volta ha detto una bella frase: 'Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare nemmeno un giorno in vita tua'. E' assolutamente vero. Io infatti non ho mai la sensazione di lavorare”.