Raiola mette paura alla Juventus: “De Ligt pronto per nuovo passo”

Il procuratore dell'olandese spaventa i bianconeri

Aveva parlato da vero leader al termine del successo contro il Bologna della sua Juventus, ma evidentemente Matthjs De Ligt non avrà modo di essere perno della difesa e uomo di peso dei bianconeri per il prossimo futuro. Lo ha fatto intendere il suo agente Mino Raiola che con parole piuttosto sibilline rilasciata al media olandese Nrc ha detto: "De Ligt è pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui".