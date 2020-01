Raiola: “Nedved come un figlio. Mi dice che de Ligt è più matto di lui…”

Nel corso della lunga ed interessante intervista rilasciata da Mino Raiola a Voetbal International, il potete agente si è soffermato anche sul suo rapporto con Pavel Nedved, attuale vice presidente della Juventus, ma anche delle conversazioni più o meno private tra loro su Matthijs de Ligt.

Curioso un passaggio proprio sul giovane difensore: “Io e Nedved ci sentiamo spesso, è come un figlio per me”, ha detto Raiola. “Pavel mi parla spesso di de Ligt e mi dice spesso ‘il ragazzo è anche più matto di quanto non fossi io, è da Pallone d’Oro’. Matthijs vuole solo giocare a calcio, non è interessato ai soldi”.

RAIOLA, DE LIGT E IL BARCELLONA…