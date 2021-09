Raiola: “Romagnoli può andare alla Juventus e De Ligt può essere venduto”

Parla il potente procuratore

Quando parla non è mai banale e le sue dichiarazioni generano quasi sempre scompiglio. Parliamo di Mino Raiola che intervistato da Rai Sport ha avuto modo di soffermarsi su diverse tematiche. In occasione della sfida di domenica tra Juventus-Milan ecco anche alcune ipotesi di mercato che riguardano giocatori di entrambe le formazioni.

IBRA - Non poteva mancare anche un pensiero a Ibrahimovic alle prese con alcuni problemi fisici: "Con Zlatan ragioniamo di anno in anno. E' come una cambiale che scade ogni 12 mesi. Di sicuro il giorno che lui non si sentirà più il primo violino dell'orchestra dirà smetto e farà il dirigente".