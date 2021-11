Raiola show: “Pogba alla Juventus? Sognare è gratis. Su De Ligt e Donnarumma…”

Il noto procuratore sui suoi assistiti di Serie A e non solo

SPONDA JUVE - "Pogba può tornare alla Juventus? Sognare è gratis, chi non sogna è morto. Io i sogni non li proibisco a nessuno, li faccio anche io ogni giorno quindi sogniamo pure, fa bene. Poi vediamo se questi diventano realtà". E ancora: "Dicembre è il mese per sognare, con Natale e tutte le feste. E' ancora troppo presto, vediamo che succede. Non si sa perché, ma quando si parla di Pogba in Inghilterra si svegliano anche i morti. Meglio non parlarne, magari qualche ex giocatore del Manchester United se non parla di Pogba e di me non parla di niente". Poi su De Ligt: "Questa intervista dovremmo farla a maggio, ora siamo a novembre...".