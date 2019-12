Raiola su Haaland: “Al Borussia Dortmund non per i soldi”

E’ del Borussia Dortmund il primo colpo della sessione invernale di mercato. I tedeschi si sono aggiudicati le prestazioni di Erling Haaland superando la concorrenza di numerosi club, in primis quella di Juventus e Manchester United. A spiegare i motivi della scelta del norvegese, al Daily Telegraph, è intervenuto l’agente del giocatore Mino Raiola.

DECISIONE – “Anche il Manchester United aveva fatto una buona offerta, ma non è stata una questione di soldi. Il giocatore, in questa fase della sua carriera, ha preferito il Borussia Dortmund. Con i Red Devils c’è stato un contatto diretto in quanto Erling conosce Solskjaer, ma il ragazzo ha ritenuto che in questo momento non sarebbe stato il passo giusto da compiere per la sua carriera”.